Объемы выданных кредитов по программе "5-7-9%" превысили 9 млрд грн - Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 299 новых кредитных соглашений на 577 млн грн, тогда как в целом со старта программы в феврале они выдали 3,81 тыс. займов на 9,06 млрд грн, сообщило Министерство финансов во вторник.

Согласно сообщению, на прошлой неделе 64% "доступных кредитов" (или 371 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 21% (или 109 млн грн) – на капитальные инвестиции и 15% (95,97 млн грн) – на пополнение оборотных средств.

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 18 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк и Кредитвест Банк.

Согласно данным Минфина вскоре кредиты по условиям соответствующей госпрограммы станут доступными клиентам Агропросперис Банка, с которыми ФРП подписал договор на минувшей неделе.