Экономика

15:24 29.09.2020

"Метинвест" выкупит все евробонды-2021 на $115,3 млн и евробонды-2023 на $193,2 млн

2 мин читать
"Метинвест" выкупит все евробонды-2021 на $115,3 млн и евробонды-2023 на $193,2 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн, сообщается в информации Metinvest B.V. о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуске новых еврооблигаций.

Согласно документу, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.

В обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму $504,515 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Сообщается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,238 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

В обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн. В частности, если к оферте будут предъявлены все евробонды-2021, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то "Метинвест" будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евродонды-2021.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 - по 104,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок - по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов - 1 октября, финальная - 16 октября.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #евробонды #метинвест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 28.09.2020
"Интерпайп" выкупит еще евробонды-2024 на $32,4 млн

"Интерпайп" выкупит еще евробонды-2024 на $32,4 млн

19:42 17.09.2020
"Метинвест" опровергает информацию об открытии представительства в Азербайджане

"Метинвест" опровергает информацию об открытии представительства в Азербайджане

17:07 17.09.2020
Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" 7,95-8,05% – источник

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" 7,95-8,05% – источник

11:46 17.09.2020
Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

19:47 16.09.2020
АМКУ запросил мнение коксохимов об ограничениях "Метинвеста" для контроля шахтоуправления "Покровское"

АМКУ запросил мнение коксохимов об ограничениях "Метинвеста" для контроля шахтоуправления "Покровское"

12:18 15.09.2020
"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

16:58 31.08.2020
"Метинвест" выделил более 14,5 млн грн на школьные принадлежности свыше 33 тыс. детям работников

"Метинвест" выделил более 14,5 млн грн на школьные принадлежности свыше 33 тыс. детям работников

15:00 28.08.2020
Украина на выкуп ВВП-варрантов одолжила у J.P.Morgan на короткий срок около $330 млн через продажу евробондов-2020

Украина на выкуп ВВП-варрантов одолжила у J.P.Morgan на короткий срок около $330 млн через продажу евробондов-2020

17:44 25.08.2020
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

12:39 20.08.2020
"Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует в экологические мероприятия 2,3 млрд грн

"Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует в экологические мероприятия 2,3 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Объемы выданных кредитов по программе "5-7-9%" превысили 9 млрд грн - Минфин

ГПК "Нафтогаз" сохранила на октябрь месячную и годовую цены на газ для населения

McAfee планирует вернуться на открытый рынок, подала заявку на проведение IPO

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

Ferrexpo передала медикам Горишних Плавней скорые на 3 млн грн

Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Microsoft к 2030г будет восполнять пресной воды больше, чем потреблять

На "Запорожстали" пройдут практику 400 студентов и учащихся профильных учебных заведений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА