"Метинвест" выкупит все евробонды-2021 на $115,3 млн и евробонды-2023 на $193,2 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн, сообщается в информации Metinvest B.V. о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуске новых еврооблигаций.

Согласно документу, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.

В обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму $504,515 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Сообщается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,238 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

В обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн. В частности, если к оферте будут предъявлены все евробонды-2021, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то "Метинвест" будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евродонды-2021.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 - по 104,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок - по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов - 1 октября, финальная - 16 октября.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".