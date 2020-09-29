Экономика

15:10 29.09.2020

ГПК "Нафтогаз" сохранила на октябрь месячную и годовую цены на газ для населения

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ГПК "Нафтогаз" сохранила на октябрь месячную и годовую цены на газ для населения

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цены на природный газ на октябрь на текущем уровне, свидетельствуют данные на сайте компании.

Так, цена реализуемого в октябре газа в рамках пакета "Месячный" сохранится на уровне 4,7 грн/куб. м, пакета "Годовой" – 5,24 грн/куб. м (обе - с НДС, без учета доставки).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ
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