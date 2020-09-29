McAfee планирует вернуться на открытый рынок, подала заявку на проведение IPO

Американская McAfee Corp., занимающаяся разработкой решений в сфере кибербезопасности, подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO.

McAfee сообщила о намерении разместить акции на бирже Nasdaq на сумму $100 млн. Эта сумма традиционно указывается компаниями в начальных заявках на IPO и пересматривается позднее.

Организаторами IPO McAfee станут TPG Capital, BofA Securities, Citigroup, RBC Capital Markets, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, HSBC и Mizuho Securities.

Компания получила выручку в размере $2,64 млрд в 2019 году, зафиксировав, при этом, чистый убыток в $236 млн, говорится в проспекте IPO. За первые 26 недель 2020 года McAfee получила выручку в $1,4 млрд и чистую прибыль в $31 млн.

Слухи о том, что McAfee может вернуться на открытый рынок, появились более года назад, пишет MarketWatch.

Компания была выкуплена американской Intel за $7,7 млрд в 2011 году. В 2016 году Intel продала контроль над компанией фонду прямых инвестиций TPG за $4,2 млрд.

McAfee является поставщиком антивирусного программного обеспечения, предоставляя решения в сфере кибербезопасности, в том числе, для датацентров и облачных сервисов. Компания имеет клиентов более чем в 180 странах мира.