Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" (№4119 от 18 сентября), который позволит ПАО "Укрнафта" выплатить 30,5 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее обнародованным руководством компании и НАК "Нафтогаз Украины" планом, внесен в повестку Рады на вторник.

Ранее зарегистрированные законопроекты №3004-а и №3005-а на эту тему были отозваны из Рады.

Обновленный законопроект также содержит выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Такая компенсация положена НАК в соответствии со ст.11 закона "О рынке природного газа".

Один из пяти авторов старого законопроекта от "Слуги народа" Сергей Нагорняк ранее пояснял, что после получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн).

Согласно новому документу, налог на прибыль "Нафтогаза" пересмотрен до 5,95 млрд грн.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в т.ч. по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

В новом законопроекте детальнее расписано распределение 10,3 млрд грн, которые получит госбюджет в результате операции. Ранее указывалось, что они будут направлены на "поддержку мероприятий по развитию инфраструктурных проектов по новым бюджетным программам". Новый документ уточняет: 5 млрд грн будут направлены на мероприятия по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика, 4 млрд грн – на восстановление мостов на автодорогах общего пользования, 1,3 млрд грн – на обновление подвижного состава и модернизацию ж/д инфраструктуры пассажирских перевозок.

Как сообщалось, в феврале 2019 года "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства за возложение на нее спецобязательств по продаже газа населению и ТКЭ. В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты 2,06 млрд куб. м из ПХГ, а также еще 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей и будущей добычи.

Между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" 31 января 2020 года заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО "Укртрансгаз".

В свою очередь, "Укрнафта" направит полученные от соглашений с НАК средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.