Экономика

12:20 29.09.2020

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

3 мин читать
Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" (№4119 от 18 сентября), который позволит ПАО "Укрнафта" выплатить 30,5 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее обнародованным руководством компании и НАК "Нафтогаз Украины" планом, внесен в повестку Рады на вторник.

Ранее зарегистрированные законопроекты №3004-а и №3005-а на эту тему были отозваны из Рады.

Обновленный законопроект также содержит выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Такая компенсация положена НАК в соответствии со ст.11 закона "О рынке природного газа".

Один из пяти авторов старого законопроекта от "Слуги народа" Сергей Нагорняк ранее пояснял, что после получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн).

Согласно новому документу, налог на прибыль "Нафтогаза" пересмотрен до 5,95 млрд грн.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в т.ч. по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

В новом законопроекте детальнее расписано распределение 10,3 млрд грн, которые получит госбюджет в результате операции. Ранее указывалось, что они будут направлены на "поддержку мероприятий по развитию инфраструктурных проектов по новым бюджетным программам". Новый документ уточняет: 5 млрд грн будут направлены на мероприятия по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика, 4 млрд грн – на восстановление мостов на автодорогах общего пользования, 1,3 млрд грн – на обновление подвижного состава и модернизацию ж/д инфраструктуры пассажирских перевозок.

Как сообщалось, в феврале 2019 года "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства за возложение на нее спецобязательств по продаже газа населению и ТКЭ. В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты 2,06 млрд куб. м из ПХГ, а также еще 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей и будущей добычи.

Между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" 31 января 2020 года заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО "Укртрансгаз".

В свою очередь, "Укрнафта" направит полученные от соглашений с НАК средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Теги: #укрнафта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 29.09.2020
"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

22:42 15.09.2020
Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

15:47 18.08.2020
"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

13:57 31.07.2020
Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

12:17 30.07.2020
Абромавичус видит решение проблемы корпуправления "Укрнафты" в выкупе ее одним из акционеров или совместную продажу третьему

Абромавичус видит решение проблемы корпуправления "Укрнафты" в выкупе ее одним из акционеров или совместную продажу третьему

19:46 25.06.2020
Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Гавриленко возглавил набсовет "Укрнафты"

Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Гавриленко возглавил набсовет "Укрнафты"

19:37 10.06.2020
"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

10:40 02.06.2020
Очередное заседание набсовета "Укрнафты" перенесено

Очередное заседание набсовета "Укрнафты" перенесено

13:55 27.05.2020
Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

13:17 27.05.2020
Глава номинационного комитета "Укрнафты" Бойцун об отмене конкурса на нового CEO: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение

Глава номинационного комитета "Укрнафты" Бойцун об отмене конкурса на нового CEO: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Ferrexpo передала медикам Горишних Плавней скорые на 3 млн грн

Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Microsoft к 2030г будет восполнять пресной воды больше, чем потреблять

На "Запорожстали" пройдут практику 400 студентов и учащихся профильных учебных заведений

При нынешней цене на э/э выгоднее работать на "мартенах", чем развивать "зеленую" металлургию - финдиректор "Интерпайпа"

Реальная зарплата в Украине в августе-2020 возросла на 6% - Госстат

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА