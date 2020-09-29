Экономика

12:04 29.09.2020

"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

2 мин читать
"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

Обновленный законопроект №4119 авторства депутатов фракции большинства "Слуга народа" о взаимозачете между "Укрнафтой", НАК "Нафтогаз Украины" и бюджетом предполагает излишек доходов в 10,3 млрд грн, почти половину из которых (5 млрд грн) предполагается направить на создание госавиакомпании согласно инициативы президента Владимира Зеленского.

"Излишек в 10,3 млрд грн будет направлен на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн); восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно информации на сайте Рады, бюджетный комитет рекомендует включить его в повестку дня сессии и принять сразу за основу и в целом, хотя Минфин высказывает сомнения в возможности "Укрнафты" профинансировать предусмотренные законопроектом доходы.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

В то же время два крупнейших украинских авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" и SkyUp заявили об угрозе банкротства из-за пандемии COVID-19 и неоднократно обращались к государству за поддержкой, однако пока безрезультатно.

Теги: #нафтогаз #укрнафта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 29.09.2020
Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

12:33 24.09.2020
"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

10:10 23.09.2020
"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

19:51 21.09.2020
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

22:42 15.09.2020
Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

15:02 09.09.2020
"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

15:00 09.09.2020
Мы должны сфокусировать усилия на увеличении ресурсной базы - глава добывающего дивизиона "Нафтогаза"

Мы должны сфокусировать усилия на увеличении ресурсной базы - глава добывающего дивизиона "Нафтогаза"

14:05 09.09.2020
"Нафтогаз" усиливает геологическое направление для прироста новых ресурсов углеводородов – топ-менеджер

"Нафтогаз" усиливает геологическое направление для прироста новых ресурсов углеводородов – топ-менеджер

13:34 09.09.2020
"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

18:09 08.09.2020
"Нафтогаз" настаивает на принятии ряда решений для развития газодобычи

"Нафтогаз" настаивает на принятии ряда решений для развития газодобычи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Ferrexpo передала медикам Горишних Плавней скорые на 3 млн грн

Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Microsoft к 2030г будет восполнять пресной воды больше, чем потреблять

На "Запорожстали" пройдут практику 400 студентов и учащихся профильных учебных заведений

При нынешней цене на э/э выгоднее работать на "мартенах", чем развивать "зеленую" металлургию - финдиректор "Интерпайпа"

Реальная зарплата в Украине в августе-2020 возросла на 6% - Госстат

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА