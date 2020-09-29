Экономика

09:39 29.09.2020

Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

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Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

Первый из трех иранских танкеров, перевозящих горючее в Венесуэлу, вошел в территориальные воды страны вопреки американским санкциям в отношении обеих стран, сообщил в понедельник иранский телеканал Press TV со ссылкой на портал Refinitiv Eikon.

Согласно данным портала, танкер Forest под иранским флагом, транспортирующий около 270 тыс. баррелей горючего, в понедельник достиг исключительной экономической зоны Венесуэлы без каких-либо препятствий.

Еще два других иранских танкера Faxon и Fortune на данный момент следуют маршруту Forest в Атлантике. Согласно плану, они достигнут территориальных вод Венесуэлы в начале октября.

Как сообщает Press TV, ожидается, что иранские суда доставят в Венесуэлу в общей сложности 820 тыс. баррелей топлива.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что США вводят санкции против капитанов пяти танкеров, доставивших тогда топливо в Венесуэлу.

Теги: #венесуэла #иран
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