Microsoft к 2030г будет восполнять пресной воды больше, чем потреблять

Американская Microsoft Corp. намерена сократить потребление пресной воды и восполнять запасы в регионах своего присутствия, где существует ее дефицит.

Таким образом, к 2030 году компания глобально будет восполнять больше воды, чем потребляет, сообщается в ее пресс-релизе.

В частности, Microsoft разместит в своем новом кампусе в Кремниевой долине, который откроется до конца года, систему по сбору дождевой воды и установку по переработке мусора, чтобы получать всю воду непитьевого назначения в пределах территории. В штаб-квартире компании планируется переиспользовать дождевую воду, что потенциально позволит экономить до 22 млн литров воды ежегодно.

Также Microsoft протестирует в дата-центре в штате Аризона, который будет открыт в 2021 году, систему адиабатического охлаждения, при котором вместо воды используется воздух.

Кроме того, компания будет использовать технологии, чтобы идентифицировать регионы, наиболее нуждающиеся в восполнении водных ресурсов, а также чтобы оптимизировать объемы их восполнения.

Microsoft инвестирует $10 млн в фонд Emerald Technology Ventures, который будет поддерживать инновационные проекты в сфере технологий для сохранения воды.

Инициатива по защите глобальных запасов воды включает также работу Microsoft над созданием Ocean Data Platform - платформы с открытым кодом, которая предоставит доступ к данным, необходимым для создания решений по охране сохранности мирового океана.

В январе этого года Microsoft объявила о том, что к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. В апреле компания представила "Планетарный компьютер" - глобальную открытую платформу для сохранения биоразнообразия Земли, а в августе объявила о намерении свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика в течение следующего десятилетия.