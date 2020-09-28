При нынешней цене на э/э выгоднее работать на "мартенах", чем развивать "зеленую" металлургию - финдиректор "Интерпайпа"

Существующий в настоящее время уровень цен на электроэнергию в Украине делает выгодной выплавку стали в устаревших и экологически вредных мартеновских печах, а не в экологичных электросталеплавильных, полагает директор по экономике и финансам трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Денис Морозов.

"Я считаю, что Украине сегодня надо заниматься выбросами СО2, потому что это мировая тенденция. Вот вам парадокс: при нынешней цене на электроэнергию нам было бы выгоднее работать на "мартенах", которые выбрасывают значительные объемы СО2 в воздух. Это было бы дешевле. Вот такой тариф у нас сегодня! Так что, нам снова "мартен" запускать?", - сказал Морозов в интервью агентству ExPro.

По его словам, в компании работает одна скоростная электродуговая печь: один процесс плавки занимает около 45 мин., поэтому она может делать много операций в сутки. В год компания может выплавлять 1,32 млн тонн стали, но из-за снижения потребления в мире группа выплавляет около 700 тыс. тонн в год.

"Когда завод использует электроэнергию для выплавки стали, то углекислый газ не выделяется. А при традиционном производстве сжигаются мазут и газ, соответственно, выделяется много углекислого газа. Сейчас Европа пытается перейти на водород, ведь при его сгорании образуется пар. Они пытаются заменить уголь и газ на водород, но для Украины это пока достаточно дорогой вариант", - констатировал финдиректор.

По его словам, прогрессу и увеличению "зеленой" металлургии препятствует также постоянный рост цен на э/э. Так, после запуска нового рынка э/э с 1 июля 2019г. цена выросла на 25% и сразу достигла price cap (ценовые ограничения на рынке электроэнергии – ИФ). Если бы не price caps, которые ввели в последний момент (начальная концепция рынка была вообще без price caps), то вообще непонятно, какой была бы цена, отметил Морозов.

По мнению топ-менеджера, рынок э/э в Украине не является рынком в классическом понимании, так как крупные игроки, которых можно назвать монополистами, определяют саму политику. Именно от их поведения и их роли будет формироваться цена на э/э, и все они заинтересованы в максимальной цене.

С октября 2019г, когда открыли импорт э/э, цена пошла вниз и стала ниже price caps, до этого два месяца подряд цена держалась на price caps. В дальнейшем цена начала снижаться, такое снижение коррелировало с ценой на энергоресурсы. Зимой тариф стал более или менее соответствовать уровню цен в ЕС, но дальше, начиная с марта 2020, цены вернулись к росту, когда власти начали применять различные меры с единой целью увеличения тарифа.

"В результате, сегодня мы видим, что цена выше, чем в странах Европы, т.е. у наших конкурентов. Мы сравнивали тарифы на электроэнергию с различными конкурентами, и скажу честно - цена у нас сегодня выше. Поэтому рынок электроэнергии в Украине как бы есть, но сегодня он не является полноценным рынком в том смысле, каким он должен быть, и сегодня вопреки снижению цен на энергорсурсы в мире наблюдается рост цен на электроэнергию", - отметил Морозов.

По его данным, "Интерпайп" закупает 25-30% э/э по двусторонним договорам (рынок двусторонних договоров, РДД), остальное – на условиях "на сутки вперед" (РСВ). При этом собеседник агентства позитивно оценил увеличение продаж э/э "Энергоатомом" на аукционах "Украинской энергетической биржи", но считает необходимым предоставить промпотребителям доступ к прямым закупкам электроэнергии.

"Выставляемые сегодня на спецаукционы объемы не могут удовлетворить потребности всех крупных промпотребителей. По нашим расчетам, нужно увеличить объемы продаж на спецаукционах с 5% до 15%. Кроме того, аукционы налагают целый ряд ограничений (отрицательных для промпотребителей – ИФ)", - полагает финдиректор.

По его мнению, в условиях аукционов необходимо разрешить покупать не весь выставленный на продажу объем, а также отдельные лоты, объем которых не превышает 10 МВт.

При этом финдиректор отметил, что "Интерпайп" работает с "Укргидроэнерго" по двусторонним договорам. "Я вообще считаю, что все должны выходить на рынки двусторонних договоров, это нормально", - добавил он.

Морозов также подверг критике существующую ситуацию, когда работать, потреблять э/э днем порой дешевле, чем ночью: "Если мы купили на РДД, это было на уровне с тем, что мы покупали на РСВ, но недавно НКРЭКУ существенно повысила ночные price caps. В результате сегодня некоторые дневные часы бывают дешевле, чем ночные - полный парадокс. Получается, нас простимулировали работать днем? Мы же, наоборот, работали ночью, чтобы балансировать систему, когда есть маленькое потребление и лишняя энергия. Теперь нам иногда бывает выгоднее работать днем, поэтому данное постановление НКРЭКУ просто изуродовало систему".

"Если бы у нас была цена на э/э ниже, мы были бы более конкурентными. Цена на э/э влияет на наш экспорт. (Высокая цена на э/э в условиях торговый войны и антидемпинговых расследований - ИФ) усилила негативный эффект. Наша доходность, которая была низкой, стала еще ниже. Для нас - это был сильный удар", - резюмировал Морозов.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.