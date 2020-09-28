Экономика

17:22 28.09.2020

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

3 мин читать
Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Городской голова Кременчуга (Полтавская обл.) Виталий Малецкий намерен инициировать обращение к руководству Украины с предложением национализации АО "АвтоКрАЗ", входящего в финансово-промышленную группу украинского бизнесмена Константина Жеваго, во избежание уничтожения предприятия.

"Так случилось, что в свое время господин Жеваго прибрал к рукам одно из самых крупных кременчугских предприятий, флагман украинского машиностроения, и теперь постепенно доводит его до полного уничтожения. Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства", - написал мэр в Facebook после встречи с работниками предприятия в конце прошлой недели.

Он подчеркнул, что завод должен получать государственные заказы на технику для армии, коммунального хозяйства, специальных подразделений и предприятий, а работники - иметь работу и стабильную заработную плату.

Малецкий также сообщил, что городская власть намерена оказывать помощь работникам завода, в частности, поможет подготовить иски в суд для получения "заработанных средств", решить сложные вопросы предоставления субсидий, обеспечения коммунальными услугами проживающих в ведомственном жилье.

По сообщениям местных СМИ, работники предприятия на минувшей неделе вышли на митинг с требованием погасить задолженность по заработной плате за восемь месяцев, перекрывали движение по киевской трассе.

Гендиректор КрАЗа Роман Черняк сообщил им, что уже посетил Киев, где встречался с властью и добился того, что армия не будет покупать белорусские МАЗы, и о намерении подписать контракт с армией. Также он предложил заводчанам обратиться к Малецкому с требованием покупать для города КрАЗы, а не МАЗы.

АО "АвтоКрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники.

По данным последнего обнародованного финотчета компании на ее сайте, в 2018 году чистый убыток составил 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. Было реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Предприятие второй год не предоставляет данные о количестве произведенных и проданных автомобилей.

По иску Ощадбанка хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), признав денежные требования банка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

В августе суд удовлетворил иск Ощадбанка к ряду связанных ООО об обращении взыскания на принадлежащие им акции АО "АвтоКрАЗ" номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия) в счет погашения долга компании перед банком по кредитному договору путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Руководство предприятия неоднократно заявляло, что к сложной ситуации на заводе привело в первую очередь отсутствие заказов от государственных структур, которые даже на публичных тендерах отдают предпочтение импортной технике.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на предприятие в марте текущего года через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но, когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы", - сказал тогда президент.

Теги: #жеваго #автокраз #кременчуг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:11 18.08.2020
Полтавский ГОК Компании Ferrexpo произвел 500-миллионную тонну концентрата

Полтавский ГОК Компании Ferrexpo произвел 500-миллионную тонну концентрата

18:36 16.08.2020
Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

16:03 13.08.2020
Белановский ГОК Ferrexpo продолжает помогать больницам Кременчуга

Белановский ГОК Ferrexpo продолжает помогать больницам Кременчуга

18:46 10.06.2020
Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

16:36 05.05.2020
В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

10:16 22.04.2020
"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

08:44 15.04.2020
В Кременчуге зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 – мэр

В Кременчуге зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 – мэр

17:56 03.04.2020
В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

09:35 02.04.2020
В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

17:31 27.03.2020
В Кременчуге у 75-летней женщины экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

В Кременчуге у 75-летней женщины экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

"Интерпайп" выкупит еще евробонды-2024 на $32,4 млн

Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Реальная зарплата в Украине в августе-2020 возросла на 6% - Госстат

Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

КТЭ подготовило киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 к новому отопительному сезону

Экс-глава Минфина Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария

"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024

"Украинские лесопилки" считают критической ситуацию на предприятии из-за недопоставок сырья лесхозами

Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА