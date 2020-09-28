Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Городской голова Кременчуга (Полтавская обл.) Виталий Малецкий намерен инициировать обращение к руководству Украины с предложением национализации АО "АвтоКрАЗ", входящего в финансово-промышленную группу украинского бизнесмена Константина Жеваго, во избежание уничтожения предприятия.

"Так случилось, что в свое время господин Жеваго прибрал к рукам одно из самых крупных кременчугских предприятий, флагман украинского машиностроения, и теперь постепенно доводит его до полного уничтожения. Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства", - написал мэр в Facebook после встречи с работниками предприятия в конце прошлой недели.

Он подчеркнул, что завод должен получать государственные заказы на технику для армии, коммунального хозяйства, специальных подразделений и предприятий, а работники - иметь работу и стабильную заработную плату.

Малецкий также сообщил, что городская власть намерена оказывать помощь работникам завода, в частности, поможет подготовить иски в суд для получения "заработанных средств", решить сложные вопросы предоставления субсидий, обеспечения коммунальными услугами проживающих в ведомственном жилье.

По сообщениям местных СМИ, работники предприятия на минувшей неделе вышли на митинг с требованием погасить задолженность по заработной плате за восемь месяцев, перекрывали движение по киевской трассе.

Гендиректор КрАЗа Роман Черняк сообщил им, что уже посетил Киев, где встречался с властью и добился того, что армия не будет покупать белорусские МАЗы, и о намерении подписать контракт с армией. Также он предложил заводчанам обратиться к Малецкому с требованием покупать для города КрАЗы, а не МАЗы.

АО "АвтоКрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники.

По данным последнего обнародованного финотчета компании на ее сайте, в 2018 году чистый убыток составил 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. Было реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Предприятие второй год не предоставляет данные о количестве произведенных и проданных автомобилей.

По иску Ощадбанка хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), признав денежные требования банка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

В августе суд удовлетворил иск Ощадбанка к ряду связанных ООО об обращении взыскания на принадлежащие им акции АО "АвтоКрАЗ" номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия) в счет погашения долга компании перед банком по кредитному договору путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Руководство предприятия неоднократно заявляло, что к сложной ситуации на заводе привело в первую очередь отсутствие заказов от государственных структур, которые даже на публичных тендерах отдают предпочтение импортной технике.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на предприятие в марте текущего года через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но, когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы", - сказал тогда президент.