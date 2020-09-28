КТЭ подготовило киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 к новому отопительному сезону

Киевcкие ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 готовы к отопительному сезону, сообщило КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) в понедельник.

"Киевтеплоэнерго" завершило ремонты главного оборудования двух столичных теплоцентралей (ТЭЦ), обеспечивающих теплом 60% Киева в восьми его административных районах, а также производящих электроэнергию для Объединенной энергетической системы", – говорится в сообщении КТЭ, полученном агентством "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению КТЭ, суммарная электрическая мощность ТЭЦ составляет 1200 МВт, тепловая – свыше 3600 Гкал/ч.

В КТЭ уточнили, что в межотопительный сезон предприятие провело ремонты шести энергоблоков ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, 11 водонагревательных котлов, а также паровой турбины №2 на ТЕЦ-6.

Кроме того, на ТЭЦ отремонтированы 517 насосов, 754 электродвигателя и другое оборудование.

В то же время, по словам директора СП "Киевские ТЭЦ" Александра Шевченко, в рамках модернизации энергосистемы КТЭ совместно с ЕБРР начинает проект установления на ТЭЦ-6 нового энергоэффективного когенерационного оборудования, позволяющего сделать энергосистему Киева более гибкой и технологичной.

Как сообщалось, по словам заместителя главы Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева, объем средств на модернизацию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в 2020 году составит 230 млн грн.

КП "Киевтеплоэнерго" рассчитывало в 2020 году на получение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в объеме EUR140 млн с трехлетним льготным периодом кредитования на модернизацию муниципальной системы теплоснабжения.