Экономика

14:42 28.09.2020

"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024

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"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024

 Группа DTEK Energy B.V. продолжает обсуждать со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим приблизительно 35% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2024 году и ставкой 10,75%, а также со спецкомитетом банков-кредиторов реструктуризацию задолженности группы.

"В настоящее время группа не достигла соглашения со специальным комитетом держателей облигаций и специальным комитетом банков-кредиторов в отношении реструктуризации, дискуссии продолжаются", – говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на Ирландской фондовой бирже.

Это третье подобное сообщение с начала июля этого года. Предыдущее было в конце июля.

Согласно информации, финансовым и юридическим советниками "ДТЭК Энерго" выступают Houlihan Lokey и Latham&Watkins LLP, юридическим консультантом спецкомитета держателей еврооблигаций – Dechert LLP, финансовым и юридическим советниками спецкомитета банков-кредиторов – Rothschild&Cie и Hogan Lovells International LLP.

Как сообщалось, в конце марта "ДТЭК Энерго" предупредило о невыплате процентов по банковским кредитам и еврооблигациям, срок которых приходился на 31 марта-1 апреля, в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга. Затем "ДТЭК Энерго" сообщило о начале переговоров с кредиторами о реструктуризации займов и подготовке предложения по введению standstill. "Мы хотим перейти на новые условия обслуживания, чтобы снизить экономическую нагрузку на компанию и продолжить развитие предприятий", – подчеркнула компания.

Компания напоминала, что уже имеет опыт по проведению реструктуризации займов, необходимость которой была вызвана внешними геополитическими и макроэкономическими факторами. "При этом нам удалось сохранить свое присутствие на международных финансовых рынках. Уверены, что наша экспертиза и успешный опыт добавит уверенности кредитором вести конструктивный диалог по реструктуризации, который завершится взаимовыгодными соглашениями", – подчеркивалось в комментарии "ДТЭК Энерго".

Теги: #дтэк_энерго #облигации #dtek
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