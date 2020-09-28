Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

Книжная платформа Yakaboo совместно с логистическим оператором "Нова Пошта Глобал" запустила международную доставку книг.

Согласно совместному пресс-релизу компаний в понедельник, такое сотрудничество расширит возможности украинских изданий и издательств.

"За первые дни работы международной доставки Yakaboo мы получили заказ из Бельгии, Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Германии, Чехии и Швейцарии", - сообщил CEO Yakaboo Иван Богдан.

Заказанные на сайте Yakaboo книги "Нова Пошта Глобал" доставляет в любую точку мира ориентировочно в следующие сроки: в Европу - до шести дней, в Северную Америку - до 10 дней, в Азию, Австралию и Океанию - до 15 дней, в другие страны - в среднем до 13 дней.

"Для нас чрезвычайно важно быть партнером для украинского бизнеса, который мыслит глобально и выходит за пределы своей страны. Для этого у нас все есть - доставка более чем в 200 стран мира, возможность отправлять товары из 7 тыс. отделений по всей Украине, предоставление таможенного оформления "под ключ", - комментирует СЕО "Нова Пошта Глобал" Юрий Беневитский.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит более чем из 6 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Компания Yakaboo - украинский интернет-магазин, с 2004 года работающий на рынке e-commerce. Сотрудничает более чем с 500 украинских издательств, 500 британских и более 2 тыс. издателей со всего мира. На сайте компании - более 300 тыс. книг на 71 языке. Книги также доступны в электронном и аудио-форматах.