"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году возобновит дорогу Т-15-13 Нечаяное – Очаков (Николаевская обл.) протяженностью 36,9 км, сообщил "Укравтодор" в своем Telegram-канале.

"Это одна из самых худших дорог страны, которая ведет к живописным местам на берегу Черного моря. План - открыть проезд до конца 2020 года", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова.

Подрядчиками ремонтных работ определены ООО "Ростдорстрой" и ОАО "ДСТ №4 г. Брест".

Агентство отмечает, что работы начались с севера - от съезда с дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. В настоящее время подрядчик срезает изношенное дорожное покрытие на 6-километровом участке.

В целом в 2020 году в Николаевской области планируется возобновить 185,5 км дорог государственного значения.

По Украине, согласно данным "Укравтодора", Служба автомобильных дорог завершили устройство 2022 км дорог в верхнем слое покрытия, еще 800 км выполнены в выравнивающем слое. В лидерах Закарпатская (223,5 км), Харьковская (221,2 км), Запорожская (168,8 км), Сумская (149,9 км), Луганская (133 км) и Львовская (130,1 км) области.