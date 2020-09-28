"Позняки-Жил-Буд" выпустит облигации на 57,3 млн грн для финансирования строительства столичного ЖК Taryan Towers

Наблюдательный совет ЧАО "Позняки-Жил-Буд" (Киев) решил разместить бездокументарные целевые именные облигации на общую сумму 57,3 млн грн для финансирования строительства жилого комплекса (ЖК) Taryan Towers по ул. Иоанна Павла II (ранее – ул. Патриса Лумумбы), 12 в Печерском районе.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение о размещении облигаций серии К2 стоимостью 57,3 млн грн принято 24 сентября 2020 года.

При погашении облигаций покупатель имеет право на получение в собственность квартиры в ЖК Taryan Towers, общая площадь которой соответствует количеству облигаций из расчета - одна облигация равна 0,01 кв. м жилья.

Общее количество размещаемых акций составляет 88 тыс. 161 шт.

Как сообщалось, в марте и июне 2019 года набсовет "Позняки-Жил-Буд" принял решение о размещении бездокументарных целевых именных облигаций на общую сумму 282,7 млн грн, в декабре – на 135,2 млн грн.

Соглсано данным компании, по состоянию на 24 сентября 2020 года в обращении находятся облигации серий E2, F2, G2, I2 и J2.

Проект предусматривает три 31-этажные башни по 214 квартир в каждой. Площадь земучастка под проект - 1 га, жилая площадь – 60 тыс. кв. м, коммерческая – 10,5 кв. м, общая площадь ЖК с инфраструктурой – более 145 тыс. кв. м.

Согласно данным на сайте проекта, ввод в эксплуатацию первой башни – в четвертом квартале 2020 года, всего комплекса – в конце 2023 года

ЧАО "Позняки-Жил-Буд" основано в 2002 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, уставный капитал компании на сентябрь 2020 года составлял 175 тыс. грн. Конечным бенефициаром указана Рузанна Каграманян.

Корпорация "Позняки-Жил-Буд" специализируется на строительстве элитной жилой недвижимости, объектов коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.

Согласно данным сайта корпорации, ее портфель реализованных строительных проектов включает жилые и офисные комплексы площадью более 1 млн кв. м. Среди текущих проектов – ЖК Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12.

С декабря 2015 года корпорация "Позняки-Жил-Буд" входит в инвестиционно-девелоперскую группу компаний Taryan Group (Киев), созданную в 2011 году экс-президентом ЧАО "Позняки-Жил-Буд" Артуром Мхитаряном.