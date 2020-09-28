"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") 25 сентября осуществило платеж за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ), в размере 1,1 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба предприятия, таким образом, уровень расчетов за августовскую электроэнергию достиг 84%, товарная продукция за 20 дней сентября пока оплачена на 27%.

"Источником средств для платежей стали: погашение задолженности за урегулирование небалансов и доход предприятия от торговой деятельности – более 740 млн грн, а также средства, полученные от "Укрэнерго" в качестве оплаты услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии – 350 млн грн", – пояснили в пресс-службе "ГарПока".

Как сообщалось, уровень расчетов с производителями ВИЭ с начала года по состоянию на 20 сентября составил 32,3%. В январе-феврале расчеты были 100%-ми, в марте снизились до 47%, в апреле-мае обрушились до 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, после чего в августе выросли до 65%, а за 10 дней сентября составили 51%.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль на он-лайн встрече с Американской торговой палатой сообщил, что текущий уровень баланса на украинском рынке электрической энергии позволяет говорить о возможности доведения уровня расчетов с производителями из ВИЭ в сентябре до 85%.