Экономика

19:00 25.09.2020

В Group DF Фирташа отрицают использование стабкредита НБУ банку "Надра" для покупки 49%-ной доли в ООО "ЗТМК"

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В Group DF Фирташа отрицают использование стабкредита НБУ банку "Надра" для покупки 49%-ной доли в ООО "ЗТМК"

Group DF Дмитрия Фирташа опровергает использование стабилизационного кредита Нацбанка Украины, выданного банку "Надра", для оплаты приобретения 49%-ной доли ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК).

Согласно распространенному в пятницу Group DF комментарии адвоката компании Tolexis Trading Limited Романа Чишинского, "информация о том, что стабилизационный кредит, выданный Нацбанком банку "Надра" в 2014 году, якобы был потрачен на обеспечение сделки по ЗТМК в интересах частного акционера ООО "ЗТМК", является недостоверной".

Поясняется, что стабкредиты НБУ начали выдаваться банку "Надра" в рамках рефинансирования, начиная с 31 марта 2014 года. Сделка по приобретению 49% ООО "ЗТМК" осуществлялась в 2013 году. По состоянию на март 2014 года основная часть денежных средств уже была внесена частным инвестором.

Появление и распространение данной информации юристы Tolexis Trading Limited расценивают как попытку давления на суд через СМИ накануне рассмотрения двух решающих судебных дел, касающихся ЗТМК. Так, 30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК". 28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) состоятся судебные заседания по уголовному производству в отношении Владимира Сивака - экс-директора ООО "ЗТМК".

Как сообщалось, в Апелляционной палате ВАКС продолжается рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров САП на вынесенный 29 мая 2019 года Заводским райсудом Запорожья оправдательный приговор по делу в отношении директора ООО "ЗТМК" Сивака по обвинению в растрате средств предприятия в особо крупных размерах (492 млн грн). При этом коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП относительно повторного исследования всех доказательств, заявленных в суде первой инстанции, а также повторного допроса всех свидетелей по делу.

Ранее САП сообщала, что Сивак обвиняется в том, что в бытность директором ЗТМК в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, растратил $110 млн. Уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано в НАБУ 8 июня 2016 года.

Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако 492 млн грн из этих средств директор перечислил в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности ЗТМК.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.

Теги: #group_df #фирташ #зтмк
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