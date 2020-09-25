Экономика

18:47 25.09.2020

На заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов - Киевтеплоэнерго

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На заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов - Киевтеплоэнерго

Киев. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – На мусоросжигательном заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов.

Как сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", к новому отопительному сезону завод "Энергия" войдет с полностью обновленным комплексом очистки выбросов.

"В электрофильтрах полностью заменили электроды. Также установили новые газоходы, двигатели, редукторы, отремонтировали трансформаторы, заменили электрооборудование, тепловую изоляцию и защитное покрытие, обновили арматуру. Их оборудовали современной автоматической системой управления, которая позволяет контролировать уровень напряжения и другие производственные показатели в режиме онлайн", – рассказал директор завода "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Крикун.

В пресс-служба предприятия также напомнили, что при поддержке и финансировании города на заводе начался проект по строительству химической очистки дымовых газов.

"После его завершения выбросы предприятия будут соответствовать европейским экологическим нормативам Директивы ЕС 2010/75EU, которые в среднем в пять раз ниже украинских", – пояснило КП.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2020/2021 и с целью обеспечения стабильной работы 2 сентября завод "Энергия" остановился на плановый ремонт. Здесь отремонтируют бункер приема твердых бытовых отходов, две бойлерные, дымовую трубу, проведут чистку бункера золы, ревизию арматуры, а также техническую диагностику трубопроводов и котла №4.

Завод "Энергия" - единственное мусоросжигательное предприятие в Украине, что утилизирует 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой почти 300 многоэтажек. Завод работает в рамках разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданное Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Теги: #киевтеплоэнерго
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