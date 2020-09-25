Экономика

18:25 25.09.2020

Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent - $41,87 за баррель

2 мин читать
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent - $41,87 за баррель

 Цены на нефть в пятницу продолжают снижаться и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 КВ в пятницу составляет $41,87 за баррель, что на $0,07 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,25 (0,65%) - до $40,05 за баррель.

С начала недели оба контракта потеряли в цене более 3%, свидетельствуют данные FactSet.

"Настороженность инвесторов на этой неделе выросла, поскольку недавний рост случаев коронавируса спровоцировал вопросы о том, что будет означать вторая волна для мировой экономики и спроса на ресурсы", - отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

По мнению эксперта, для восстановления нефтяных цен необходимы "признаки того, что риск серьезного отката нынешнего восстановления снижается, а спрос продолжает расти".

Ранее в ходе торгов нефть дорожала на новостях о том, что демократы могут на следующей неделе представить новый пакет мер поддержки экономики США. По информации CNBC, объем нового пакета может составить $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше предыдущего предложения демократов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение добычи в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

"Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США", - сказал основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 24.09.2020
Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

09:05 24.09.2020
Цены на нефть опускаются, Brent на уровне $41,31 за баррель

Цены на нефть опускаются, Brent на уровне $41,31 за баррель

13:55 23.09.2020
Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

15:13 22.09.2020
Нефть дорожает на новостях о шторме в США, Brent торгуется чуть выше $42 за баррель

Нефть дорожает на новостях о шторме в США, Brent торгуется чуть выше $42 за баррель

10:10 22.09.2020
OMV снизила долгосрочный прогноз цены на нефть до $60 с $75/барр в ответ на ускорение энергетического перехода

OMV снизила долгосрочный прогноз цены на нефть до $60 с $75/барр в ответ на ускорение энергетического перехода

18:57 21.09.2020
Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

11:59 21.09.2020
Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

01:31 20.09.2020
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

18:55 17.09.2020
Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

18:36 15.09.2020
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Group DF Фирташа отрицают использование стабкредита НБУ банку "Надра" для покупки 49%-ной доли в ООО "ЗТМК"

SCM продала сеть АЗК "Параллель" - СМИ

Мининфраструктуры ожидает рост дохода от реализации продукции "Укрпошты" в 2020г до 9,7 млрд грн

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита госбюджета на 2021 год – Шмыгаль

Кабмин ведет консультации с НБУ и МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку

В Group DF Фирташа отрицают использование стабкредита НБУ банку "Надра" для покупки 49%-ной доли в ООО "ЗТМК"

На заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов - Киевтеплоэнерго

Глава "Укрзализныци" хочет до конца года вернуть из 4-дневной рабочей недели на 5-дневную 60 тыс. железнодорожников

"Укравтодор" строит две площадки WiM, 16 - на этапе объявления тендеров

В Украине в 2021 году проведут поэтапное повышение пенсий для 10 млн пенсионеров – Минсоцполитики

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Оберег-2" корпорации "Укрбуд"

Министры энергетики G20 27-28 сентября обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности

Снижение ставки НДС потребует усовершенствования системы электронного администрирования этого налога во избежание манипуляций - юрист

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА