Глава "Укрзализныци" хочет до конца года вернуть из 4-дневной рабочей недели на 5-дневную 60 тыс. железнодорожников

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак до конца 2020 года хочет вернуть пятидневную рабочую неделю для 60 тыс. железнодорожников, которые в настоящее время находятся на четырехдневной, сообщил он на своем Telegram-канале после встречи с представителями всех ж/д профсоюзов в пятницу.

"Понятно, что без людей, без усилия каждого из нас, каждого из почти 250 тыс., реализовать сверхсложную задачу по трансформации УЗ в прибыльную компанию, невозможно. Также очевидно, что требовать от людей полной отдачи, не давая им ничего взамен - ни к чему хорошему не приведет. На встрече я поделился своим видением развития компании и озвучил шаги по возвращению к концу года на пятидневную рабочую неделю почти 60 тыс. железнодорожников, которые находятся на "четырехдневке", - сказал глава УЗ.

По его словам, во время встречи они "обменялись мнениями, озвучили проблемы и договорились о следующей встрече через две недели".

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.