"Укравтодор" строит две площадки WiM, 16 - на этапе объявления тендеров

На объектах "Большой стройки" в настоящее время строятся две площадки Weight-in-Motion (WiM), еще 16 – на этапе объявления тендеров на строительство, еще три проектируются.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в "Telegram-канале" в пятницу, параллельно проходят тендеры на проектирование четырех площадок, два – переобъявляются.

Всего в 2020 году на основных объектах "Большой стройки" планируется установить 27 площадок WiM по всей Украине.

По данным агентства, на международных дорогах будут установлены в 2020 году 12 площадок. В частности, на таких дорогах: М-02 Кипти – Глухов – Бачевск (Черниговская обл.), М-04 Знаменка – Луганск – Изварино (Днепропетровская обл.), М-05 Киев – Одесса (Одесская обл.), М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (Херсонская обл.), М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (Донецкая, Николаевская, Херсонская обл.), М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (Винницкая обл.), М-22 Полтава – Александрия (Полтавская обл.), М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши (Закарпатская обл.).

На национальных дорогах планируется установить 13 площадок. В частности, на дорогах: Н-03 Житомир – Черновцы (Хмельницкая обл.), Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь (Запорожская обл.), Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов (Львовская обл.), Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (Черновицкая обл.), Н-14 Днепр – Николаев (Николаевская обл.), Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (Кировоградская обл.), Н-24 Благовещенское – Николаев (Николаевская обл.), Н-25 Городище – Ривне – Староконстантинов (Ривненская и Хмельницкая обл.), Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (Днепропетровская и Полтавская обл.).

Кроме того, планируется установить по одной площадке на региональной дороге Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ (Херсонская обл.) и на территориальной дороге Т-15-13 Нечаяное – Очаков (Николаевская обл.)