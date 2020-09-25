Экономика

16:01 25.09.2020

Министры энергетики G20 27-28 сентября обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности

1 мин читать
Министры энергетики G20 27-28 сентября обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности

Министры энергетики стран G20 27-28 сентября проведут запланированную встречу, чтобы укрепить сотрудничество в направлении стабильности и безопасности рынка и обсудить продвижение и развитие устойчивых энергетических систем через экономическую платформу, основанную на сокращении выбросов и повторном использовании углерода (Circular Carbon Economy, CCE), сообщил секретариат G20.

Министры также рассмотрят вопрос о продвижении всеобщего доступа к энергии и чистому приготовлению пищи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проведет пресс-конференцию после министерской встречи, чтобы представить ее результаты.

Теги: #рынок #энергетика #g20
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:39 22.09.2020
Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

20:44 22.09.2020
НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

13:49 17.09.2020
ЕС реализует проект по поддержке "зеленых" инноваций в Украине объемом EUR10 млн – Рябчин

ЕС реализует проект по поддержке "зеленых" инноваций в Украине объемом EUR10 млн – Рябчин

13:29 16.09.2020
Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

23:03 15.09.2020
СЕО Raiffeisen Bank International AG отметил особую заинтересованность в стабильной работе в Украине

СЕО Raiffeisen Bank International AG отметил особую заинтересованность в стабильной работе в Украине

11:56 15.09.2020
Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

17:20 14.09.2020
Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

18:22 09.09.2020
Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

10:33 09.09.2020
Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

Украина и Румыния создают рабгруппу по энергетике – Кулеба

19:04 07.09.2020
Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

SCM продала сеть АЗК "Параллель" - СМИ

Мининфраструктуры ожидает рост дохода от реализации продукции "Укрпошты" в 2020г до 9,7 млрд грн

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита госбюджета на 2021 год – Шмыгаль

Кабмин ведет консультации с НБУ и МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021г

Вице-премьер Федоров считает финансирование цифровой трансформации и кибербезопасности в бюджете-2021 катастрофически недостаточным

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Оберег-2" корпорации "Укрбуд"

Снижение ставки НДС потребует усовершенствования системы электронного администрирования этого налога во избежание манипуляций - юрист

В Украине разрабатывается мобильное приложение для улучшения развития рынка дронов - Криклий

ЕБА опасается возможности принятия изменений в механизм продажи необработанной древесины без обсуждения с бизнесом

ЦЭС предлагает снизить дефицит госбюджета-2021 до 3% ВВП

SCM продала сеть АЗК "Параллель" - СМИ

Мининфраструктуры ожидает рост дохода от реализации продукции "Укрпошты" в 2020г до 9,7 млрд грн

"Эпицентр К" намерен построить около 50 ТЦ небольшого формата в райцентрах

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности сокращения дефицита госбюджета на 2021 год – Шмыгаль

ЦЭС предлагает отсрочить повышение минималки до 6,5 тыс. грн на 2022г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА