Министры энергетики G20 27-28 сентября обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности

Министры энергетики стран G20 27-28 сентября проведут запланированную встречу, чтобы укрепить сотрудничество в направлении стабильности и безопасности рынка и обсудить продвижение и развитие устойчивых энергетических систем через экономическую платформу, основанную на сокращении выбросов и повторном использовании углерода (Circular Carbon Economy, CCE), сообщил секретариат G20.

Министры также рассмотрят вопрос о продвижении всеобщего доступа к энергии и чистому приготовлению пищи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проведет пресс-конференцию после министерской встречи, чтобы представить ее результаты.