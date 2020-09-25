Снижение ставки НДС потребует усовершенствования системы электронного администрирования этого налога во избежание манипуляций - юрист

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), как это предлагает законопроект №3656, потребует усовершенствования системы электронного администрирования этого налога во избежание манипуляций, однако может оказать положительный эффект, полагает юрист AVELLUM Богдана Харчук.

"Законопроект №3656 может иметь положительный экономический эффект в случае его принятия. Вместе с тем снижение ставки НДС потребует совершенствования механизмов работы системы электронного администрирования для предотвращения манипуляциям и махинациям с НДС", - сказала Харчук в комментарии агентству.

Верховная Рада 17 сентября поддержала в первом чтении указанный законопроект, который предполагает введение специальной сниженной ставки НДС в размере 14% (по сравнению с нынешними 20%) для операций на поставки и ввоз некоторых видов сельхозпродукции.

По словам Богданы Харчук, достаточно большое количество предприятий аграрного сектора в Украине в своей деятельности имеют существенные налоговые обязательства по уплате НДС в бюджет.

"Это, собственно, и побуждает многих аграриев оставаться в тени или использовать так называемые налоговые "скрутки" - финансовые махинации по формированию фиктивного налогового кредита. При снижении ставки НДС, предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств по уплате НДС в бюджет. К тому же, согласно стандартной экономической модели работы агропромышленных предприятий, при снижении ставки НДС до 14%, сумма налоговых обязательств по НДС, подлежащих уплате в бюджет предприятием, практически исчезнет", - указала она.

"Соответственно при уменьшении налоговой нагрузки на работу аграриев, исчезнут экономические стимулы для оптимизации налоговых обязательств за счет налоговых "скруток". Это будет стимулировать агробизнес выйти из "тени" и работать "по-белому", - полагает юрист.

Снижение ставки НДС не грозит потерями бюджета, поскольку товары, на которые предлагается снизить ставку НДС, как правило, не реализуются конечным потребителям, которые являются фактическими плательщиками НДС, добавила она.

"С другой стороны, уменьшение ставки НДС расширит пространство для дополнительных манипуляций и махинаций с НДС. Например, махинаций с кодами товаров для того, чтобы такие товары можно было реализовать по сниженной ставке и уменьшить налоговые обязательства по уплате НДС", - указывает эксперт.

Увеличение количества ставок НДС также создаст дополнительную нагрузку на систему электронного администрирования НДС, добавили в AVELLUM.

Как напомнила Богдана Харчук, специальный режим взимания НДС в агропромышленном секторе в Украине вводится не впервые. С конца 90-х и к началу 2016 года сумма НДС, начисленная на стоимость поставленных предприятием товаров и услуг, не выплачивалась в бюджет, а оставалась в распоряжении предприятия для использования в операционной деятельности.

С начала 2016 года, уплата НДС стала дифференцированной, которая предусматривала процентное соотношение уплаты НДС в бюджет и на специальные счета предприятия в банках. И только с начала 2017-го сельскохозяйственные предприятия-плательщики НДС перешли на общую систему начисления и уплаты этого налога.

Не является новацией внедрение специального режима взимания НДС для аграриев и в странах ЕС, добавила Харчук.

"Так, на территории ЕС действует специальная Директива 2006/112/ЕС "О совместной системе налога на добавленную стоимость", которая предусматривает возможность для государств-членов ЕС устанавливать пониженные ставки НДС, но не менее 5%, на поставку товаров, предназначенных для использования в сельхозпроизводстве. В рамках реализации положений вышеуказанной Директивы в Австрии с начала 2016 года ставка налога на операции по поставке и ввоз на территорию страны определенных видов сельскохозяйственной продукции была снижена с 20% до 13%. В Латвии с начала 2018 года ставка НДС на овощи и фрукты была снижена с 21% до 5%", - пояснила юрист.