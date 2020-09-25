В Украине разрабатывается мобильное приложение для улучшения развития рынка дронов - Криклий

Для улучшения развития рынка дронов в Украине разрабатывается мобильное приложение с интерактивной картой воздушного пространства, а также автоматизацией подачи заявок на разрешения использования воздушного пространства, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На сегодня отсутствует учет беспилотных воздушных судов, и нет стандартизированных средств их идентификации, а также не автоматизирована система предоставления разрешений на использование воздушного пространства. Для улучшения развития рынка дронов, мы уже начали работы по созданию удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства, автоматизацией подачи заявок на разрешения на использование воздушного пространства и над созданием системы оповещения о событиях", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Министр также добавил, что по оценкам ведомства и экспертов, украинский рынок дронов к 2023 году достигнет 200 тыс. единиц.

Ранее руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников, дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк сообщал, что в Киеве к 2025 году могут построить аэропорт для беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

По его словам, в 2020 году рынок БПЛА в Украине будет достигать примерно 500 млн грн.

"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет более 1 млрд грн", - сказал он.