Экономика

14:27 25.09.2020

ЦЭС предлагает снизить дефицит госбюджета-2021 до 3% ВВП

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ЦЭС предлагает снизить дефицит госбюджета-2021 до 3% ВВП

Центр экономической стратегии (ЦЭС) предлагает снизить дефицит бюджета на 2021 год с предусмотренных 6% ВВП до 3%, сообщила заместитель директора ЦЭС Мария Репко.

"Дефицит бюджета 6% ВВП необходимо снизить до 3%. Быстрое возобновление экономики позволяет меньший дефицит", - отмечается в презентации Репко, обнародованной на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что рост дефицита бюджета является угрозой для финансовой стабильности и может повлиять на углубление экономического кризиса.

"6% ВВП бюджетного дефицита. Мы видим, что чем больше растет этот бюджетный дефицит (…), тем глубже становится экономический кризис. Последние три года (…) государству удавалось удерживать консервативную фискальную политику, сейчас мы видим, что от нее, скорее всего, откажутся", – отметила она.

Репко также отметила, что доходы, которые заложены в бюджете на 2021 год, находятся на максимальном уровне: правительство ожидает большой рост НДС и других налогов. "Больше выжать из экономики вряд ли удастся", – считает она.

"Мы видим макропрогноз: рост ВВП 4,6%, инфляция 7,3%, - это может не произойти. Если бюджет недополучит доходы, то налоговики и таможенники будут выжимать их из бизнеса", – добавила замдиректора ЦЭС.

Говоря об угрозах для финстабильности, Репко также указала на необходимость финансирования дефицита бюджета. "С МВФ отношения сложные, и Минфин предлагает финансировать дефицит на внутреннем рынке, где может просто не оказаться нужных средств. Узкий рынок ОВГЗ (…) – мы видим, что они все (частные игроки: население, иностранные и частные банки, нерезиденты – ИФ) в целом держат на руках меньше (288 млрд грн), чем наше правительство хочет разместить за следующие 15 месяцев (550 млрд грн)", – уточнила замдиректора ЦЭС.

Еще одной угрозой для финансовой стабильности, по оценкам Репко, является отказ от потолка по гарантированному долгу и, как следствие, риск больших квази-фискальных отчислений.

Она уточнила, что в следующем году правительство должно выплатить свыше 13 млрд грн в пользу кредиторов "Укравтодора". "Это такие квазифискальные расходы, которые в принципе должны были бы быть заложены в бюджет, но они туда не закладываются, бюджетный дефицит и так очень большой", – добавила замдиректора ЦЭС.

Теги: #бюджет #ввп #цэс
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