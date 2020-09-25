Экономика

12:56 25.09.2020

Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год – Шмыгаль

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Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год.

"В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", - сказал Шмыгаль на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника в пятницу во Львове.

Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.

По его словам, власти ожидают умеренный рост экономики, который уже начался.

Теги: #шмыгаль #мвф #кабмин #нбу #инфляция
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