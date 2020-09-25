Экономика

12:30 25.09.2020

"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

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"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подтвердил планы по запуску первой очереди Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в декабре 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По ее данным, соответствующее заверение президент "Энергоатома" сделал в ходе прошедшего в министерстве совещания, инициированного поставщиком технологий и оборудования для проекта компанией Holtec International.

В то же время Котин указал, что для своевременного выполнения графика работ необходимо решать вопросы, зависящие не только от компании. В частности, необходимо построить железнодорожные пути к хранилищу на участке леса, находящемся в управлении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Глава "Энергоатома" призвал возобновить ежемесячные заседания руководящего комитета по строительству ЦХОЯТ, на которых можно оперативно решать проблемные вопросы.

По итогам совещания Минэнерго поручило "Энергоатому" активизировать работу по реализации проекта, еженедельно отчитываться о состоянии строительства и существующих проблемах, еженедельно предоставлять Минэнерго, Holtec International и КИЭП отчеты о состоянии расчетов по проекту, возобновить участие представителей министерства в заседаниях комитета и актуализировать график строительства ЦХОЯТ.

"Строительство ЦХОЯТ является самым масштабным проектом в области ядерной энергетики Украины. С введением собственного хранилища в эксплуатацию Украина избавится от монопольной зависимости от России в части хранения ОЯТ. К тому же наше государство, используя собственное хранилище, сможет экономить около $200 млн в год, которые сейчас выплачиваются РФ", - отметила глава Минэнерго Ольга Буславец.

Как сообщалось, сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ, как ожидается, также усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

В мае 2020 года "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября текущего года. В то же время выполнение работ в прогнозируемые сроки затянулось из-за проблем с выбором подрядчиков на достройку объекта.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #цхоят #минэнерго #энергоатом
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