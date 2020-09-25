Экономика

11:47 25.09.2020

Кабмин ведет консультации с НБУ и МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021г

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Кабмин ведет консультации с НБУ и МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021г

Правительство Украины, которое заложило в проект государственного бюджета на 2021 год прогноз инфляции 7,3%, ведет консультации с Национальным банком Украины (НБУ) и экспертами Международного валютного фонда (МВФ) о возможности пересмотра этого прогноза, чтобы он соответствовал целевому коридору инфляции НБУ 5%+/- 1 процентный пункт, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству.

"В этом году в правительстве ожидают инфляцию около 4%, может немного меньше. На следующий год поставили прогноз 7,3%, тогда как у Нацбанка цель 5%+/-1%, поэтому ведутся консультации о возможности пересмотра прогноза инфляции до 6%", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сложность такого пересмотра заключается в том, что снижение прогноза инфляции увеличивает разрыв с точки зрения дефицита, который правительство и так заложило на достаточно высоком уровне в 6% ВВП.

Источник напомнил, что в начале этой недели премьер-министр Денис Шмыгаль провел длившийся более часа телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ, и в правительстве хотели бы добиться визита он-лайн миссии Фонда для первого пересмотра программы stand by еще в октябре и обеспечить поступления второго транша до конца года.

Украинская сторона убеждает МВФ, что опасения Фонда в отношении независимости антикоррупционных органов будут сняты после проведения открытых конкурсов, как были сняты такие опасения после смены главы Нацбанка.

Как сообщалось, НБУ ранее отмечал, что предлагал правительству строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, в частности, по инфляции и курсу гривни.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Теги: #нбу #мвф #инфляция #кабмин
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