Замглавы НБУ Сологуб не планирует идти на второй срок

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб не планирует продлевать свой рабочий контракт после его окончания в июле 2021 года.

"Срок заканчивается 11 июля следующего года. Я уже говорил это и публично, и лично председателю, что не собираюсь продлевать контракт", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такое решение "вызрело давно" и не связано с последними изменениями в Нацбанке.

"Есть много сильных внутренних и внешних кандидатов для того, чтобы занять мое место", – добавил замглавы.



Полный текст интервью с Дмитрием Сологубом будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua