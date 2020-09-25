Экономика

11:10 25.09.2020

Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - Сологуб

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Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - Сологуб

Большой дефицит государственного бюджета на 2021 год станет препятствием кредитованию частного сектора, считает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Правительству нужно финансировать дефицит бюджета (6% – ИФ) и по 10-11% продавать госбумаги. В банках много ликвидности, и они покупают эти бумаги. Ипотеку они под какой процент будут выдавать? Это называется эффект вытеснения. Вы таким большим дефицитом бюджета, такой большой суммой заимствования (планируется чистое заимствование через ОВГЗ на 200 млрд грн – ИФ) не даете развиваться частному сектору и частному кредитованию", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сологуб добавил, что если бы Национальный банк зашел на вторичный рынок ОВГЗ, то это повлекло бы выход из него нерезидентов и, соответственно, дополнительное давление на курс гривни.

"Вообще на вторичном рынке нужно работать тогда, когда есть инфраструктура, и у тебя либо уже нет "запаса" по ключевой ставке, либо наблюдается market dislocation", – отметил он.

Отвечая на вопрос относительно заложенного пункта в денежно-кредитной политике НБУ на 2021 год о возможности выхода НБУ на вторичный рынок ОВГЗ, он отметил отсутствие такой необходимости на текущий момент.

"Если на рынке есть четкий market dislocation, который примерно был в марте-апреле, и мы видим, что кривая, допустим, не отвечает тому, где она должна быть, то мы можем это сделать, теоретически. Но практически я вообще не вижу, когда эти условия могут выполняться", – отметил он.

По мнению Сологуба, большой дефицит бюджета, который необходимо профинансировать, не является market dislocation. "Возвращаясь к "бесплатному сыру". Я считаю, что с точки зрения общего равновесия в экономике, правильно иметь тот дефицит бюджета, который есть возможность профинансировать", – резюмировал он.

Сологуб также отметил, что Нацбанк сыграл значительную роль в запуске операций, в том числе через платформу Clearstream, для развития вторичного рынка. "При развитии вторичного рынка, мы ж не его владелец, нам нужно трейдинговую платформу запускать, а для этого нужна инфраструктура. Кстати, мы предложения по поводу нашей роли на вторичном рынке ОВГЗ Министерству финансов не раз уже делали", – добавил он.

"На самом деле, когда говорят, что все в мире используют нетрадиционные инструменты для поддержки экономки, занимаются тем же количественным смягчением (QE), а Нацбанк ничего в этом плане не делает – это не так. Тот же процентный своп – это очень нетрадиционный инструмент, всего два банка в мире его используют (венгерский и мексиканский – ИФ)", – отметил Сологуб.

Полный текст интервью с Дмитрием Сологубом будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua

Теги: #бюджет #нбу #кредитование #сологуб
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