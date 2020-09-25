Экономика

10:59 25.09.2020

НБУ ожидает рост средней зарплаты на 15% в 2021г при повышении минимальной на 30%

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НБУ ожидает рост средней зарплаты на 15% в 2021г при повышении минимальной на 30%

 Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", – добавил замглавы НБУ.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Как сообщалось, 29 августа вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

В Офисе президента отмечали, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тыс. грн. Кроме того, в течение 2021 года планируется дальнейшее увеличение до 6,5 тыс. грн.

Ранее Сологуб сообщал, Нацбанк в своем последнем базовом макропрогнозе (который предполагает падение ВВП в 2020 году на 6% и постепенный рост инфляции до 4,7% на конец года) не изменял предыдущие ожидания относительно роста минимальной зарплаты, поскольку не видело планы по повышению показателя "на бумаге".


Полный текст интервью с замглавы НБУ Дмитрием Сологубом будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua

Теги: #нбу #зарплата #сологуб
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