Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября внес правки в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, предусмотрел в нем бензин E0 в дополнение к E5, E7 и E10 и обязал в паспорте качества указывать гарантийный срок хранения.

"Решение предотвратит продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установит единые обязательные экологические требования к топливу в соответствии с европейскими стандартами", – прокомментировало это решение Министерство энергетики, которое выступило инициатором изменений.

Документ, в частности, ужесточил предельные нормы содержания серы в судовом топливе (до 0,1% и 0,5%), в печном бытовом топливе (с 0,5-1,1% до 0,1%) и мазуте (с 3,5% до 1%).

Помимо того, в техрегламенте уточнены определения самого бензина и дизтоплива, а также введены некоторые новые термины и определения, что позволит избежать различного толкования положений документа.

"Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов", – подчеркнуло Минэнерго.