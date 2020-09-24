Экономика

19:22 24.09.2020

Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

1 мин читать
Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября внес правки в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, предусмотрел в нем бензин E0 в дополнение к E5, E7 и E10 и обязал в паспорте качества указывать гарантийный срок хранения.

"Решение предотвратит продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установит единые обязательные экологические требования к топливу в соответствии с европейскими стандартами", – прокомментировало это решение Министерство энергетики, которое выступило инициатором изменений.

Документ, в частности, ужесточил предельные нормы содержания серы в судовом топливе (до 0,1% и 0,5%), в печном бытовом топливе (с 0,5-1,1% до 0,1%) и мазуте (с 3,5% до 1%).

Помимо того, в техрегламенте уточнены определения самого бензина и дизтоплива, а также введены некоторые новые термины и определения, что позволит избежать различного толкования положений документа.

"Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов", – подчеркнуло Минэнерго.

Теги: #топливо #бензин #стандарт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 27.07.2020
Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

14:34 15.06.2020
Банковская система Украины продолжила традицию показательного роста

Банковская система Украины продолжила традицию показательного роста

13:04 06.06.2020
Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

19:58 27.05.2020
Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

11:51 14.04.2020
АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

16:39 04.04.2020
В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

13:36 16.03.2020
Банки продолжают демонстировать тенденцию роста прибыльности

Банки продолжают демонстировать тенденцию роста прибыльности

20:56 04.03.2020
ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

10:53 24.12.2019
АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

18:32 23.12.2019
Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1

Украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021г – руководители заводов

ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине цены на э/э выше зарубежных и продолжают расти, что влияет на конкурентоспособность продукции – финдиректор "Интерпайпа"

Кабмин утвердил новую методику расчета начальной стоимости спецразрешений

Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1

"Эпицентр К" намерен переформатировать сеть гипермаркетов "Новая линия" под единый бренд "Эпицентр"

Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

Гендиректор ГК "Эпицентр" заявляет о немотивированных многочисленных проверках бизнеса

Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

Украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021г – руководители заводов

Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск в отсутствие помощи властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА