Экономика

19:07 24.09.2020

Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

2 мин читать
Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

Принятый за основу законопроект №3656 о снижении ставки НДС с 20% до 14% на некоторые виды сельхозпродукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров необработанной с/х продукции и никак не защищает интересы мелких аграриев, полагает юрист фирмы "Ильяшев и Партнеры" Нина Бец.

"Данный законопроект направлен исключительно на лоббирование интересов крупных агротрейдеров необработанной сельхозпродукции, поставки которой для них будут облагаться налогом по сниженным ставкам. Законопроект никак не защищает интересы мелких аграриев, которые чаще всего являются ФЛП четвертой группы и, соответственно, не являются плательщиками НДС", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Бец также подчеркнула, что законопроект не позволяет снизить стоимость конечного продукта для потребителя. "Ведь пониженная ставка вводится только на этапе поставки непереработанного продукта, а на последующих этапах движения товара будет применяться стандартная ставка", - пояснила она.

При этом юрист указала на несоответствие законопроекта европейским и международным стандартам.

"Согласно законодательству ЕС, в случае введения сниженной ставки НДС на этапе производства товара ее действие продолжается до этапа поставки конечного продукта конечному потребителю. Только так обеспечивается ценовая доступность некоторых товаров или услуг для потребителей", - пояснила Бец.

В то же время НДС является одним из основных источников пополнения госбюджета, поэтому законопроект негативно скажется на его доходах, полагают в "Ильяшев и Партнеры".

Как пояснила Бец, предложенные нормы также усложняют администрирование НДС.

"Действительно, для более эффективного сбора налога следовало бы улучшить его администрирование и забрать у налоговых органов некоторые возможности блокирования бизнеса, которые у них на сегодня есть благодаря системе администрирования НДС", - полагает юрист.

"Вместо создания таких вымышленных послаблений для ведения бизнеса в Украине более действенным было бы забрать у налоговых органов функцию безосновательно блокировать работу добросовестных плательщиков налогов", - подчеркнула она.

С февраля 2022 года вступили в силу новые критерии определения рисковости налогоплательщика, которые позволяют блокировать НДС накладные, напомнили в юрфирме.

"Данным критериям, а именно п. 8, опять же, установлено, что налогоплательщик может быть признан рисковым в случае, если у контролирующего органа имеется любая информация, определяющая рискованность осуществления хозяйственной операции, указанной в представленной для регистрации налоговой накладной/расчета корректировки. Этот пункт позволяет налоговым органам достаточно широкую трактовку, в связи с чем добросовестные налогоплательщики сталкиваются с безосновательным внесением их в перечень рисковых предприятий, полностью блокирует их работу", - пояснила Бец.

Исключение из такого перечня занимает много времени и требует много усилий, а иногда и вынуждает прибегать к альтернативным способам решения проблемы, добавила она.

Теги: #ндс #законопроект #агро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 24.09.2020
Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

13:10 23.09.2020
Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

14:43 22.09.2020
"Евросолидарность" предлагает правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

"Евросолидарность" предлагает правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

17:06 20.09.2020
Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

14:30 17.09.2020
Минцифры с профильными комитетами Рады разрабатывает законопроект "О защите персональных данных" по стандартам ЕС

Минцифры с профильными комитетами Рады разрабатывает законопроект "О защите персональных данных" по стандартам ЕС

11:28 17.09.2020
Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

19:24 15.09.2020
Кабмин предлагает Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, ренты и экологического налога

Кабмин предлагает Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, ренты и экологического налога

10:37 15.09.2020
Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

02:02 09.09.2020
Сенат США проголосует в четверг по законопроекту о борьбе с COVID-19

Сенат США проголосует в четверг по законопроекту о борьбе с COVID-19

15:19 08.09.2020
ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1

Украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021г – руководители заводов

ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

В Украине цены на э/э выше зарубежных и продолжают расти, что влияет на конкурентоспособность продукции – финдиректор "Интерпайпа"

Кабмин утвердил новую методику расчета начальной стоимости спецразрешений

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1

"Эпицентр К" намерен переформатировать сеть гипермаркетов "Новая линия" под единый бренд "Эпицентр"

Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

Гендиректор ГК "Эпицентр" заявляет о немотивированных многочисленных проверках бизнеса

Украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021г – руководители заводов

Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск в отсутствие помощи властей

ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА