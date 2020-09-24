Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг ослабился до 28,275 грн/$1 с 28,235 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,265-28,285 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,24 грн/$1 с 28,18 грн/$1 в среду.

Нацбанк Украины также ослабил курс нацвалюты на 25 сентября – до 28,2428 грн/$1 с 28,1874 грн/$1 накануне.