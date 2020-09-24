"Эпицентр К" намерен переформатировать сеть гипермаркетов "Новая линия" под единый бренд "Эпицентр"

Группа компаний "Эпицентр К" (Киев) намерена переформатировать всю сеть строительных гипермаркетов "Новая линия" и объединить их под единым брендом "Эпицентр", сообщил генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

"Сегодня мы начали процесс переформатирования всех гипермаркетов "Новая линия" в ТЦ "Эпицентр". Это, среди прочего, предусматривает и расширение ассортимента. В "Новой линии" представлено лишь 60 тыс. артикулов, тогда как под брендом "Эпицентр" будет минимум 500 тыс.", – рассказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Михайлишина, после приобретения сети из 16 гипермаркетов в 2013 году "Новая линия" по показателям оборотов уступала "Эпицентру" в семь раз и фактически была убыточной, однако в течение пяти месяцев ее удалось вывести в плюс.

Как сообщил Михайлишин, проекты переформатирования и достройки торговых центров уже завершены в Борисполе и Буче (оба – Киевская обл.), продолжается - в Запорожье, планируется в Чабанах (Киевская обл.).

В то же время он отметил, что коронакризис внес коррективы в планы по переформатированию "Новой линии".

"В 2020 году ми точно не успеем. Во-первых, карантин внес свои коррективы, во-вторых, мы за первое полугодие добавили много новых проектов, которые нужно воплотить в жизнь", – пояснил он.

Как сообщалось, контрольным пакетом акций ритейлера "Новая Линия" до 2013 года владела компания Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр). На тот момент сеть в целом объединяла 16 гипермаркетов общей торговой площадью свыше 230 тыс. кв. м в 10 областях Украины.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.



Полная версия интервью гендиректора "Эпицентр К" П.Михайлишина и сооснователя компании А.Гереги будет обнародовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"