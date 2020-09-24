Экономика

18:08 24.09.2020

Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

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Цены на нефть в четверг колеблются, Brent - $41,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг колеблются между ростом и снижением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 в четверг составляет $41,80 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,01 за баррель, что на $0,08 (0,2%) выше уровня предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения из-за введения в некоторых странах, включая Великобританию и Францию, новых мер для сдерживания распространения коронавируса.

"Рынок продолжает беспокоиться о перспективах спроса на фоне нового скачка случаев COVID-19. Это подтверждается в Европе, где рост числа заболевших, по всей видимости, к приводит к снижению поездок", - отмечают аналитик ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, на нефтяные цены оказывало влияние укрепление доллара, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Аналитики Bank of America подтвердили свой июльский прогноз цен на сырьевые товары. В частности, они ожидают, что в четвертом квартале нефтяные цены будут находится около $40 за баррель.

Тем временем трейдеры сообщают о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре на спотовом рынке, пишет Bloomberg. По оценкам одного из трейдеров, предложение иракской нефти на октябрь превышает обычный уровень на 5-10 млн баррелей (160-320 тыс. б/с).

Как отмечает агентство, это вызывает вопросы относительно соблюдения Ираком обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Однако источник, знакомый с планами властей страны, отметил, что дополнительные поставки не приведут к нарушению квот.

Теги: #нефть
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