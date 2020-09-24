Гендиректор ГК "Эпицентр" заявляет о немотивированных многочисленных проверках бизнеса

Контролирующие органы с начала 2020 года провели в сети торговых центров "Эпицентр" 246 проверок, по результатам которых не было привлечений к ответственности, что указывает на их немотивированный характер, считает генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

"Мы не рассчитываем на "инвестнянь", достаточно снижения давления контролирующих и налоговых органов на бизнес. Мы хотим иметь возможность нормально работать, а не постоянно оглядываться по сторонам. С начала года в "Эпицентре" прошло 246 проверок различными контролирующими органами - МВД, Госпотребстандарт, ГСЧС, Госслужба по вопросам труда, водоканал, инспекция газа и др. Показательно, что по результатам этих проверок нарушений со стороны работников "Эпицентра" не установлено. Привлечение к уголовной или административной ответственности отсутствуют. Это все свидетельствует о немотивированном характере таких проверок", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Михайлишин подчеркнул, что в ГК "Эпицентр" работают 34 тыс. чел. За прошлый год ГК в целом инвестировала в экономику страны более 9,5 млрд грн – в строительство элеваторов, закупку техники, строительство новых торговых центров, достройку завода керамической плитки.

"В Украине часто любят уповать на иностранного инвестора. Но посмотрите на нас - за год мы инвестируем $300 млн в экономику страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты, рост ВВП. Мы входим в топ-30 крупнейших компаний Украины. Так вот, если бы каждая компания из этой тридцатки инвестировала столько, сколько мы ежегодно, то нам бы не были нужны кредиты МВФ", - констатирует он.

По данным Михайлишина, в 2019 году совокупный товарооборот ООО "Эпицентр К" составил 54,8 млрд грн, "Новой линии" – 6,3 млн грн, налоги в бюджеты всех уровней – 4,6 млрд грн. За восемь месяцев 2020 года компания уплатила более 3 млрд грн налогов.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.



Полная версия интервью гендиректора "Эпицентр К" П.Михайлишина и сооснователя компании А.Гереги будет обнародовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"