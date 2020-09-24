Экономика

13:39 24.09.2020

Украина и Словакия будут сотрудничать в развитии мультимодальных перевозок между Азией и ЕС

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Украина и Словакия будут сотрудничать в развитии мультимодальных перевозок между Азией и ЕС

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали меморандум о сотрудничестве в рамках "Экономического пояса Шелкового пути".

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в четверг, документ будет способствовать:

- созданию условий для дальнейшего развития мультимодальных перевозок в сообщении между Азией и ЕС через Украину и Словакию, а также для увеличения количества маршрутных контейнерных поездов, которые будут использоваться для комбинированных грузовых перевозок;

- переводу в практическую плоскость реализации проекта по созданию мультимодальных логистических центров, которые будут обрабатывать грузы на маршруте Шелкового пути, что позволит сформировать соответствующую двустороннюю рабочую группу и создать основу для проведения переговоров с китайской стороной;

- разработке общего подхода к организации движения контейнерных поездов, курсирующих между Азией и ЕС через Украину и Словакию.

"И Украина, и Словакия крайне заинтересованы развивать свой транзитный потенциал и совершенствовать процессы организации доставки грузов в контейнерах из стран ЕС в Китай и в обратном направлении. В начале сентября мы провели консультации со словацкой стороной по активизации сотрудничества в развитии Шелкового пути через территории Украины и Словакии. И сегодня закрепляем их соответствующим меморандумом", - цитирует пресс-служба Владислава Криклия.

Министерство отмечает, что меморандум составлен на неопределенный срок и вступает в силу в четверг, 24 сентября.

Кроме того, по данным ведомства, во время встречи со словацкой стороной министр инфраструктуры подтвердил готовность активизировать работу украинской и словацкой сторон по развитию логистических терминалов в Чопе, Мукачевом и Кошице и предложил совместный поиск финансовых ресурсов для реализации проекта "Создание мультимодального логистического центра между Украиной и Словакией на базе существующего терминала в Чопе".

Теги: #словакия #криклий #мининфраструктуры #перевозки
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