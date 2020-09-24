Экономика

12:51 24.09.2020

Девелопер Arricano в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, сократил выручку на 18%

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Девелопер Arricano в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, сократил выручку на 18%

 Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам января-июня 2020 года получила $22 млн чистой прибыли, что в 2,5 раза выше показателя первой половины 2019 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее выручка за январь-июнь сократилась на 18% – до $14,2 млн, тогда как совокупная прибыль снизилась в 5,8 раза – до $3 млн.

Стоимость чистых активов компании с начала года возросла на 2,4% – до $131 млн.

Теги: #arricano #прибыль
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