Экономика

11:38 24.09.2020

Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

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Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, соответственно, курс гривни будет двигаться в обе стороны, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривня будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков. "Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался", – уточнил он.

"Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков – это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять", – подчеркнул Сологуб.

Комментируя ослабление гривни на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 – ИФ), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

"Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объёмы изменений не такие большие", – отметил он.

Полный текст интервью с Дмитрием Сологубом будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua

Теги: #курс #нбу #гривня #сологуб
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