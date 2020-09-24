Экономика

11:01 24.09.2020

НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

1 мин читать
НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

 Национальный банк Украины (НБУ) ожидает фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но судя по всему, фактический дефицит будет ниже (...) Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5% ВВП", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов. "Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования", - уточнил он.


Полный текст интервью с замглавы НБУ Дмитрием Сологубом читайте на веб-сайте агентства www.interfax.com.ua

Теги: #нбу #ввп #сологуб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 24.09.2020
Спад экономики Украины в III кв.-2020 может быть меньше 7% прогноза – замглавы НБУ

Спад экономики Украины в III кв.-2020 может быть меньше 7% прогноза – замглавы НБУ

11:38 24.09.2020
Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

14:16 23.09.2020
Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

09:13 23.09.2020
НБУ согласовал Наумова на должности предправления Ощадбанка

НБУ согласовал Наумова на должности предправления Ощадбанка

13:50 22.09.2020
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

18:02 18.09.2020
Залогом независимости НБУ является независимость его Совета, а Рожковой и Сологубу пора уволиться - Данилишин

Залогом независимости НБУ является независимость его Совета, а Рожковой и Сологубу пора уволиться - Данилишин

15:30 18.09.2020
Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

14:41 18.09.2020
Глава НБУ заверяет послов G7 в Украине, что независимости Нацбанка ничего не угрожает

Глава НБУ заверяет послов G7 в Украине, что независимости Нацбанка ничего не угрожает

17:54 17.09.2020
Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

12:06 16.09.2020
Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк придерживается политики плавающего валютного курса, гривня будет двигаться в обе стороны – замглавы НБУ

Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

Для сохранения упрощенной системы налогообложения необходим закон о связанных ФЛП, опыт Европы показывает его важность - бизнес-ассоциация

Цены на нефть опускаются, Brent на уровне $41,31 за баррель

В недрах Эстонии оказались большие запасы урана

"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

Украина рассмотрит возможность новых санкций в связи с выходом на рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

"Нафтогаз Украины" завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

Кабмин Украины сохранил планы сотрудничества в ОПК с предприятиями Беларуси в 2020г

Минфин поднял ставку по годичным ОВГЗ до 9,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА