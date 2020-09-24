Цены на нефть опускаются, Brent на уровне $41,31 за баррель

Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд.

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КВ в четверг составляет $41,36 за баррель, что на $0,41 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,05 (0,1%), до $41,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $0,13 (0,3%) - до $39,93 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, поскольку рынок очень чувствителен к ситуации с коронавирусом, и особенно к новостям об ограничительных мерах, принимаемых для сдерживания распространения Covid-19, отмечают эксперты AxiCorp.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Отчета Минэнерго "должно быть достаточно, чтобы поддержать рост цен на нефть", отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. "Однако нефтяному рынку очень сложно удержать ралли, когда мы наблюдаем столь резкое падение фондового рынка США", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Фондовые индексы США рухнули накануне на 1,9-3% на заявлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американской экономике необходимы новые стимулы для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.