Экономика

17:41 23.09.2020

"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

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"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

Группа компаний "Нова Пошта" разработала и выпустила новую коробку-трансформер со сменной высотой.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, это коробка объемным весом до 10 кг, в которой можно менять высоту и использовать для упаковки отправлений на 7, 5 или 3 кг.

"Иногда мы получали обращения, что коробка великовата для их отправки и после упаковки остается свободное место. Именно поэтому наши технологи разработали специальные коробки, которые можно быстро трансформировать по высоте именно под размеры отправления. При этом стоимость за доставку будет начисляться в соответствии с выбранным размером коробки", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что технологичность новой коробки в наличии дополнительных линий сгиба, с помощью которых можно сделать три разные размеры - высотой 20 см для отправки весом до 7 кг, 14 см - до 5 кг, 8,5 см - до 3 кг.

"Чтобы получить коробку необходимой высоты, нужно разрезать ее по ребрам жесткости до соответствующей отметки на внешней стороне, а затем сложить по линиям сгиба и запаковать. Коробка-трансформер равномерно сгибается и сохраняет свою прочность", - поясняют в "Новой Поште".

Отмечается, что при оформлении накладной в бизнес-кабинете или мобильном приложении следует просто указать фактические размеры коробки, а система автоматически пересчитает стоимость доставки.

Новые коробки уже доступны в отделениях "Новой Пошты" по всей Украине. В планах компании - создать аналогичные коробки-трансформеры для отправлений объемным весом до 15 и до 20 кг.

Теги: #нова_пошта
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