Экономика

19:03 22.09.2020

Кабмин Украины сохранил планы сотрудничества в ОПК с предприятиями Беларуси в 2020г

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Кабмин Украины сохранил планы сотрудничества в ОПК с предприятиями Беларуси в 2020г

План приоритетных действий правительства Украины в 2020 году предусматривает осуществление непосредственных экспортно-импортных операций с белорусскими предприятиями в рамках межправительственного соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.

Индикатором выполнения в документе, утвержденном распоряжением Кабмина №113 от 9 сентября и обнародованном на его сайте, названо осуществление "экспортно-импортных поставок товаров военного назначения отечественными предприятиями в соответствии с перечнями (около 50 товарных позиций)".

Среди других пунктов плана, где указана Беларусь, содержится также подготовка проектов международных соглашений по вопросам внутреннего водного транспорта (а также с Молдовой и Сербией) и завершение правового оформления стыка госграниц Украины, Польши и Беларуси.

Как сообщалось, после проведения в Беларуси президентских выборов 9 августа украинско-белорусские отношения обострились.

Теги: #втс #беларусь
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