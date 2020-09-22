Экономика

18:49 22.09.2020

"Киевавтодор" закупает 12 подметально-уборочных машин CobraTruck за 32 млн грн

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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерена подписать договор с ООО "Авто-Регион", реализующим автотехнику различных брендов, на поставку 12 прицепных подметально-уборочных машин с автономным двигателем 2W Ustun-EL CobraTruck на сумму 32 млн грн.

Согласно объявлению на портале ProZorro во вторник, ООО "Авто-Регион" 21 сентября стало победителем соответствующего аукциона в рамках объявленного "Киевавтодором" 26 июня текущего года тендера на ожидаемую сумму 34,733 млн грн (с НДС).

Согласно объявлению, "Киевавтодор" запланировал купить машины, эквивалентные Scandinavia 2W. При этом ограничений по маркам грузовых авто для агрегатирования прицепной техники не предусмотрено.

"Авто-Регион" предложил машины Ustun-EL CobraTruck (согласно данным из открытых источников, эта техника производится в Турции – ИФ) производительностью 1,2 т/мин, максимальная ширина полосы уборки – 3 м, с автономным дизельным двигателем мощностью 75 кВт.

Заявки на участие в тендере подавали семь компаний, в частности Крюковский вагоностроительный завод со своей моделью щеточной машины, однако заявки четырех из них (в том числе КВСЗ) были отклонены.

В аукционе участвовали ООО "Укравтозапчасть", предлагавшее машины Broddson Skandia за 32,3 млн грн и Торговый дом "Будшляхмаш" с ценовым предложением 32,22 млн грн.

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