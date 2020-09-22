Арбитраж с ЕС по запрету Украиной экспорта леса-кругляка может стоить Украине до EUR1 млн

Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) может обойтись Украине до EUR1 млн, сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Тарас Качка.

"Отчет до копейки мы можем подать после того, как арбитры подадут report и мы уплатим все выставленные счета арбитрами и сопутствующими поставщиками услуг, но думаю, что это будет несколько сотен тысяч суммарно, в пределах миллиона. Точную цифру можно будет назвать через два-три месяца", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на брифинге во вторник.

Он уточнил, что на организацию арбитража уже ушло несколько сотен тысяч евро.

По словам Качки, главный аргумент Украины в споре связан с тем, что запрет на экспорт леса-кругляка следует оценивать не только в контексте ст.35 Соглашения об ассоциации с ЕС (о запрете ограничений экспорта в торговле между сторонами), но и в контексте раздела по торговле и устойчивому развитию (по сотрудничеству в сфере окружающей среды).

"Наша позиция слабая с точки зрения того, что статья 35 Соглашения об ассоциации не соблюдена, где прямо сказано: любые ограничения на экспорт запрещены. Но в более широкой плоскости, чем торговля, у нас сильная позиция. Мы ожидаем от арбитров отчета, из которого можно было бы показать Европейской комиссии, правительству и парламенту Украины, как иным способом достичь целей, которых мы добились через запрет на экспорт леса, так, чтобы он отвечал Соглашению об ассоциации", - заметил Качка.

В Мнэкономики отметили, что дело затрагивает правовые вопросы интерпретации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности права каждой стороны устанавливать и регулировать собственные уровни национальной охраны окружающей среды, устойчивого управления лесными ресурсами, а также вопросам национальной политики Украины в сфере лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Замминистра экономики ожидает, что отчет арбитражной группы по делу будет обнародован в течение месяца.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.

ЕС 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимосогласованному решению.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 свое письменное представление в ответ подала Украины.

22-23 сентября этого года состоятся слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.