Экономика

11:34 22.09.2020

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

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Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" намерена увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза, – до 1,506 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании акционеров 26 октября, увеличение запланировано осуществить путем дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества, существующей номинальной стоимости 0,25 грн, общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен"  составит 1,506 млрд грн, что составит 6 млрд 23 млн 332 тыс. 392 штук простых именных акций.

Кроме того, на собрании планируется чистую прибыль предприятия за 2019 год в размере 8,33 млн грн распределить следующим образом: 5% чистой прибыли направить на пополнение резервного капитала общества, 95% чистой прибыли оставить нераспределенной. Дивиденды не начислять и не платить.

Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация выпускает около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 ед. в разных регионах страны. Первый был открыт в Киеве в 2009 году.

Теги: #киев #рошен
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