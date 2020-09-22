Экономика

11:12 22.09.2020

Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

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Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

Экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с коронавирусом, смягчили негативные последствия вызванного пандемией спада, но Конгрессу США, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки секторов экономики, которые по-прежнему испытывают трудности, полагает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. ФРС будет "делать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".

Пауэлл во вторник выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Глава американского ЦБ отмечает, что экономика восстанавливалась в последние месяцы после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса, и что рост расходов домохозяйств, вероятно, отражает федеральные меры стимулирования, в числе которых расширение пособий по безработице.

"Многие экономические показатели демонстрируют заметное улучшение, - говорит Пауэлл. - Однако как занятость, так и общая экономическая активность остаются гораздо ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии, и путь, по которому нам предстоит идти, по-прежнему остается весьма неопределенным".

При этом Пауэлл повторил свои предыдущие замечания относительно необходимости дальнейшей поддержки со стороны как денежно-кредитной, так и фискальной политики, чтобы предотвратить еще более серьезный ущерб.

"Дальнейший путь будет зависеть от сохранения контроля над вирусом и политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства", - говорится в речи Пауэл

Теги: #сша
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