Экономика

10:10 22.09.2020

OMV снизила долгосрочный прогноз цены на нефть до $60 с $75/барр в ответ на ускорение энергетического перехода

1 мин читать
OMV снизила долгосрочный прогноз цены на нефть до $60 с $75/барр в ответ на ускорение энергетического перехода

Австрийская нефтегазовая компания OMV AG снизила свой внутрикорпоративный прогноз цены на нефть, что является реакцией на ускорение реализации энергетического перехода - трансформации мировой энергетики к низкому уровню выбросов углерода, сообщила OMV.

В долгосрочном прогнозе цена на нефть марки Brent снижена с $75 до $60 за баррель.

OMV подтвердила свой прогноз на 2021 год на уровне $50. Прогноз на 2022 и 2023 годы снижен с $75 до $60 за баррель. В период с 2024 по 2029 год, предполагают в австрийской компании, цена на нефть составит $65 (ранее $75), которая, как ожидается, будет постепенно снижаться до $60 до 2035 года. С 2035 года и далее OMV использует цену $60 за баррель.

Пересмотр прогнозов заставит OMV отразить списания в размере 600 млн евро после уплаты налогов в результатах третьего квартала в дивизионе "разведка и добыча".

Теги: #прогноз #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 21.09.2020
Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

11:59 21.09.2020
Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

14:55 20.09.2020
В начале недели в Украине будет сухо и потеплеет

В начале недели в Украине будет сухо и потеплеет

01:31 20.09.2020
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

13:01 19.09.2020
В Украине пока сохранится прохладная погода без осадков

В Украине пока сохранится прохладная погода без осадков

15:30 18.09.2020
Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

18:55 17.09.2020
Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

19:00 15.09.2020
J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4% с отскоком на 6% в 2021г

J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4% с отскоком на 6% в 2021г

18:36 15.09.2020
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

09:05 15.09.2020
Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

Суд в Амстердаме ввел ограничения на "ДТЭК Энерго" по иску Сбербанка РФ на $45,1 млн, ДТЭК отрицает их влияние на текущую деятельность

Fitch подтвердило рейтинг "Кернела" на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 28,18 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар снижается к иене на фоне бегства от риска, растет в паре с евро

МКМТ прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ - торгпред

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

Промедление с реформами повлекут натянутость отношений Украины с МВФ - Oxford Eсonomics

Новый центр "Дия.Бизнес" в Николаеве будет открыт за средства партнеров - Федоров

АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

Российский ритейлер Wildberries начал продажи в Украине

Проект Концепции экономического развития Донбасса будет направлен центральным и местным органам власти до конца сентября

Дилер Citroen поставил "Новой поште" еще 51 автомобиль Citroen Berlingo

Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА