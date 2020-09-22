OMV снизила долгосрочный прогноз цены на нефть до $60 с $75/барр в ответ на ускорение энергетического перехода

Австрийская нефтегазовая компания OMV AG снизила свой внутрикорпоративный прогноз цены на нефть, что является реакцией на ускорение реализации энергетического перехода - трансформации мировой энергетики к низкому уровню выбросов углерода, сообщила OMV.

В долгосрочном прогнозе цена на нефть марки Brent снижена с $75 до $60 за баррель.

OMV подтвердила свой прогноз на 2021 год на уровне $50. Прогноз на 2022 и 2023 годы снижен с $75 до $60 за баррель. В период с 2024 по 2029 год, предполагают в австрийской компании, цена на нефть составит $65 (ранее $75), которая, как ожидается, будет постепенно снижаться до $60 до 2035 года. С 2035 года и далее OMV использует цену $60 за баррель.

Пересмотр прогнозов заставит OMV отразить списания в размере 600 млн евро после уплаты налогов в результатах третьего квартала в дивизионе "разведка и добыча".