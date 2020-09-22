Доллар снижается к иене на фоне бегства от риска, растет в паре с евро

Доллар США растет по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной на торгах во вторник.

Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1756 по сравнению с $1,1772 на закрытие предыдущих торгов. Курс единой европейской валюты составляет 122,89 иены против 123,19 иены.

Стоимость доллара относительно иены опустилась до 104,53 иены со 104,65 иены накануне.

Иена укрепляется и к большинству основных азиатских валют на фоне ослабления интереса инвесторов к риску. Этому способствуют возобновившиеся опасения по поводу второй волны коронавируса и неопределенность в отношении принятия очередного пакета мер поддержки экономики США, говорят эксперты IG.

"Чувствительные к риску азиатские рынки вновь подверглись давлению во вторник", - говорит рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,05%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,06%.

Трейдеры оценивают комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Глава американского ЦБ сказал, что экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с коронавирусом, ослабили негативные последствия рецессии, вызванной пандемией, но предположил, что Конгрессу, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки частей экономики, которые остаются под давлением.

"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. ФРС будет делать, что может, "столько, сколько это потребуется, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".

Курс фунта стерлингов к доллару опустился до $1,2797 с $1,2815 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта торгуется около 1,0888 евро по сравнению с 1,0887 евро в понедельник.